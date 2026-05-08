Четыре человека пострадали в столкновении «Рено» и ВАЗ в Рязанской области.

7 мая в результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области пострадали четыре человека. На 295 километре (это Шиловский район, поворот к селу Береговое) примерно в 12:05 произошло столкновение Renault Sandero и ВАЗ-21093.

По данным региональной Госавтоинспекции, 67-летний водитель «Рено» из Путятинского района не справился с управлением, что и привело к автоаварии. За рулем «девятки» находился 50-летний рязанец.

В результате оба водителя, пассажирка «Рено» в возрасте 80 лет и 16-летний пассажир автомобиля ВАЗ получили различные травмы. Их доставили в больницу.