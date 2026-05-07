Руководителя из Калуги поймали в Рязани на коммерческом подкупе

560 тыс. рублей за лояльность: дело о подкупе дошло до суда в Рязани

46-летнего жителя Калуги обвиняют в коммерческом подкупе. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Рязанский районный суд, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что с июня 2025 года по февраль 2026 года руководитель отдела в калужской организации, неоднократно предлагал начальнику отдела предприятия в Рязанском округе незаконное вознаграждение. Деньги он обещал за расширение сотрудничества между двумя компаниями, а также чтобы ему не чинили препятствий в коммерческой деятельности.

В феврале 2026 года при передаче 560 тысяч рублей обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Коммерсанту грозит от 5 до 9 лет лишения свободы.