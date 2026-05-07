В рязанском «Сервис-ЗАГС» аудиторы нашли неправомерные надбавки к зарплатам

Материалы проверки направлены в прокуратуру, Рязоблдуму и губернатору.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты региона проверили расходование бюджетных средств главным управлением ЗАГС и подведомственным учреждением «Сервис-ЗАГС» за 2024–2025 годы. Нарушения нашли в оплате труда, использовании помещений и сроках перечисления субсидий. Материалы направлены в прокуратуру.

Ключевые нарушения:

• В ГБУ «Сервис-ЗАГС» неправомерно установили надбавку к зарплатам за интенсивность и результаты работы. На эти цели израсходовано 596,4 тыс. рублей.

• Имущество учреждения размещалось в помещениях Дворца торжеств, которые находятся в безвозмездном пользовании главного управления ЗАГС. Документального оформления не было.

• Завершающий платеж по госзаданию на 2024 год перечислен с нарушением, что содержит признаки административного правонарушения.

• В главном управлении не проводился внутренний финансовый аудит, а учреждение несвоевременно размещало документы на официальном сайте.

По итогам проверки внесены представления начальнику ГУ ЗАГС и директору «Сервис-ЗАГС». Информация направлена в Рязанскую облдуму и губернатору.