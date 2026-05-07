В Национальном экологическом рейтинге Рязанская область опустилась на 61 место

Самые низкие оценки региону выставили по состоянию промышленной среды, работе с твёрдыми и промышленными отходами, а также по критериям экологической модернизации и ответственности бизнеса.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов РФ по итогам прошедшей зимы. Сводный индекс рассчитывался на основе данных с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года. Рязанская область заняла 61-е место из 83, опустившись на четыре позиции относительно предыдущего периода.

Регион получил следующие оценки из 100 возможных: природоохранный индекс – 62 (состояние воздуха, воды, почвы и биоразнообразия), социально-экологический – 87 (качество среды, работа власти и ЖКХ), промышленно-экологический – 57. Последний показатель стал наихудшим для области: он анализирует промышленные отходы, экологическую модернизацию и ответственность бизнеса.