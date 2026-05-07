Жара в европейской части России достигла своего пика в Рязани, обновив рекорд. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Два дня подряд, 5 и 6 мая, в Рязани фиксировались новые температурные максимумы. По данным центра «Фобос», в среду здесь и вовсе был установлен самый «высокий» рекорд европейской части России. Термометры показали +29, что на на 1,5 градуса выше прежнего достижения 1967 года.

5 мая воздух прогрелся до +27,5, что тоже стало максимумом за всю историю метеонаблюдений для этой даты. Как отмечает Росгидромет, предыдущий рекорд тепла принадлежал 2010 году и составлял +26,5 градуса.