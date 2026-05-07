Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2026 6:59

В Рязанской области ввели 21-дневные ограничения на посещение лесов

Из-за высокой пожароопасности гражданам временно запретили посещение рязанских лесов
Источник:kp.ru
Введены ограничения пребывания граждан и въезда в леса транспортных средств.

Введены ограничения пребывания граждан и въезда в леса транспортных средств.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природопользования региона издало постановление об ограничениях на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью (IV и V классы). Документ вступает в силу 6 мая.

На три недели гражданам запрещено заходить в лесные массивы и въезжать туда на автомобилях на территориях 19 лесничеств, включая Касимовское, Клепиковское, Рязанское, Солотчинское и Шиловское.

Исключения сделаны для местных жителей, для которых дорога домой проходит через лес, экстренных служб, охотхозяйств и сотрудников «Пожлеса» при исполнении обязанностей.

На лесных дорогах установят шлагбаумы, предупредительные стенды и будут работать патрули.