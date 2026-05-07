В Рязанской области ввели 21-дневные ограничения на посещение лесов

Министерство природопользования региона издало постановление об ограничениях на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью (IV и V классы). Документ вступает в силу 6 мая.

На три недели гражданам запрещено заходить в лесные массивы и въезжать туда на автомобилях на территориях 19 лесничеств, включая Касимовское, Клепиковское, Рязанское, Солотчинское и Шиловское.

Исключения сделаны для местных жителей, для которых дорога домой проходит через лес, экстренных служб, охотхозяйств и сотрудников «Пожлеса» при исполнении обязанностей.

На лесных дорогах установят шлагбаумы, предупредительные стенды и будут работать патрули.