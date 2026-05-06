Ничего святого: администрация Рязани рассказала, как мошенники используют День Победы для обмана ветеранов и их семей

Власти просят не переходить по ссылкам и не сообщать коды из СМС.

Администрация Рязани предупредила жителей о новых схемах мошенников, которые используются в преддверии 9 мая. Злоумышленники звонят ветеранам и их родственникам, представляясь волонтёрами, соцработниками или сотрудниками Соцфонда.

Одна из схем – якобы нашли медаль пропавшего родственника. Жертву просят перейти по ссылке и ввести код из СМС. Так аферисты получают доступ к «Госуслугам».

Другая схема – «единовременные выплаты ветеранам» от имени Соцфонда. Мошенники рассказывают о якобы персональной выплате к празднику. Для её зачисления они также просят код из СМС.

Третья схема – фальшивые сайты для подарков.