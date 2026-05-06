В Рязани ограничат движение транспорта в День Победы

Рязанцев просят заранее планировать поездки и учитывать временные изменения.

В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8-9 мая в Рязани вводятся временные ограничения для автомобилистов и изменения в работе общественного транспорта.

Графики перекрытия улиц 9 мая:

• с 6:00 до 18:00 – Соборная площадь и улица Петрова (от д. 3 до пл. Соборной);

• с 16:00 до 19:00 – Первомайский проспект (от Вокзальной до Дзержинского), улица Чкалова (от пл. Димитрова до Первомайского проспекта), проезд Завражнова;

• 9 мая также временно закроют съезд к Лыбедскому бульвару (11:00–15:00) и участок на Лево-Лыбедской.

Парковка будет запрещена с 20:00 8 мая до 19:30 9 мая на Первомайском проспекте, пл. Димитрова, ул. Чкалова, а также на Соборной и прилегающих улицах (до 18:00). Отдельные стоянки перекроют с вечера 8 мая.

Временно изменятся маршруты общественного транспорта:

• с 16:00 до 19:00 троллейбусы №1,9,10,16,16А будут доезжать только до ТД «Барс»; автобусы №2,7,13,15,24,27 и коммерческие маршруты пойдут в объезд через Вокзальную и Вокзал Рязань-1;

• с 6:00 до 18:00 (из-за закрытия пл. Соборной) троллейбус №1 и автобус №10 будут следовать до пл. Мичурина, маршрут №41М2 перенаправят на ул. Свободы и Ленина.