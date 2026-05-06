В Рязани водителя из Подмосковья арестовали за тонировку и неповиновение полиции

Водитель совершил нарушение, связанное с тонировкой автомобиля. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

25-летний житель города Видное управлял «Тойотой Камри» с передними стеклами, тонировка которых не соответствовала техрегламенту. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области. 5 мая на Московском шоссе его остановили инспекторы ДПС. Правоохранители выдали требование незамедлительно устранить нарушение, однако водитель его проигнорировал.

В результате мужчину привлекли к ответственности не за саму тонировку, а за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.