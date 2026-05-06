Родство женщины с погибшим участником СВО установил суд по его останкам

В Рыбновском районном суде завершилось разбирательство по заявлению местной жительницы. Она добивалась официального подтверждения родства с погибшим братом — участником спецоперации.

Женщина из города Рыбное указала, что приходится родной сестрой военнослужащему (гражданину Л.), который погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО. Других близких родственников у бойца не осталось.

Установить факт родства заявительнице нужно было для получения социальных льгот и выплат после смерти брата. Так как подлинник свидетельства о рождении Л. отсутствовал, потребовалось провести молекулярно-генетическое исследование останков мужчины и образцов биоматериала его родственницы. Прямое совпадение генотипов в итоге подтвердилось.