Рязанская область – среди регионов, где задержаны пособники спецслужб Украины

Операция ФСБ по задержанию пособников украинских спецслужб и пропагандистов. Фото: ТАСС.

Рязанская область оказалась в числе восьми российских регионов, где сотрудники ФСБ России пресекли деятельность сети, работавшей на спецслужбы Украины. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, были выявлены и задержаны пять пособников киевского режима и два пропагандиста террористической деятельности.

По данным ведомства, задержанные (четверо граждан РФ и один иностранец) по заданию кураторов из Украины собирали и передавали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также о российских военнослужащих.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, содействии диверсионной деятельности, незаконном обороте взрывчатых веществ и участии в деятельности террористической организации.