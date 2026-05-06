НовостиОбщество6 мая 2026 10:13

Мэр Ясинский официально объявил о завершении отопительного сезона 6 мая. Началась подготовка к зиме

Источник:kp.ru
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани официально закончился отопительный сезон. Об этом 6 мая заявил глава городской администрации Борис Ясинский.

По словам мэра, теперь теплосетевики готовятся к следующей зиме. В ближайшее время в областном центре начнутся гидравлические испытания.

«Проверка труб под давлением позволит выявить слабые и потенциально опасные участки, которые затем включат в план ремонта», - сказал Ясинский.

Также профилактика пройдет на насосных станциях и котельных.

В 2026 году власти планируют отремонтировать около 10 км квартальных сетей. Капитальный ремонт ожидается на участках улиц Новоселов, Попова, Садовой, Старой Дубраве, Баженова, Урицкого и Зубковой.