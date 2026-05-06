Почтальон из Шиловского района брала чужие соцвыплаты, чтобы погасить свои долги

В Шиловском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения почты. 51-летняя женщина обвиняется в присвоении казенных денег и незаконном воздействии на информационную систему.

По версии следствия, с 8 июля по 27 августа 2025 года начальник ОПС, используя служебное положение, регулярно брала из кассы наличные, предназначенные для социальных и единовременных выплат местным жителям. Чтобы скрыть хищения, она вносила в ведомственную базу ложные сведения. Всего таким способом было похищено 463 729 рублей. Чужие деньги женщина потратила на погашение долгов и личные нужды.

Преступление пресекли сотрудники правоохранительных органов. Бывшему руководителю предъявлены обвинения по статьям о присвоении и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Уголовное дело направлено в суд.