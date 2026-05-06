РГРТУ опубликовал программу празднования Дня радио в Рязани. Пройдут основные события 7 мая.
«Есть дни, когда университет становится чем-то большим, чем просто учебное заведение.
Он превращается в место встреч, воспоминаний и новых идей», - говорится в сообщении Рязанского радиотехнического университета. Гостям обещают живое общение и теплую атмосферу.
- 09:00-16:00 - встреча выпускников в свободном режиме;
- 10:00-14:00 - регистрация участников для прохода в университет;
- 10:00-11:50 - торжественное заседание ученого совета РГРТУ;
- 10:00-16:00 - работа площадок старейших объединений РГРТУ;
- 10:00-11:00 - футбольный матч между командой ветеранов и сборной РГРТУ (стадион);
- 11:00-14:00 - работа площадки у главной лестницы;
- 11:55-12:00 - обращение и.о. ректора вуза Сергея Банникова;
- 12:00-12:15 - возложение цветов к бюсту Александра Попова;
- 12:30-13:30 - военно-спортивная эстафета (стадион).
- 15:00–17:30 – баскетбольный матч между командой ветеранов и сборной РГРТУ (спортзал).