Габриэлла, Павла, Добрыня и Кузьма: в апреле рязанцы называли детей диковинными и редкими именами

ГУ ЗАГС по Рязанской области привело статистику имен, которые в апреле давали детям жители региона. Ведомство назвало как самые распространенные, так и те, которые родители выбрали в единичных случаях.

Так, наиболее популярными оказались следующие имена:

- у девочек: Варвара (8 детей), Мария (7), София (6), Виктория (5), Ульяна (4);

- у мальчиков: Михаил (9), Александр (7), Артем (6), Арсений и Матвей (по 5).

К самым редким и необычным отнесены Габриэлла, Павла, Раиса, Ясения, Василина у девочек, а также Демид, Добрыня и Кузьма у мальчиков.