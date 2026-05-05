НовостиАвто5 мая 2026 15:16

Дорожную разметку начали обновлять на улицах Рязани

Полосы наносят горячим и холодным пластиком
Фото: администрация Рязани.

В Рязани начали обновлять дорожную разметку, сообщила 5 мая городская администрация.

По информации властей, специалисты работают горячим и холодным пластиком. Это материал, который надежнее краски – держится дольше.

Разметку начали обновлять на центральных улицах, где самое интенсивное движение, больше всего общественного транспорта - Первомайский проспект, а также улицы Соборная и Ленина.

В дальнейшем дорожники возьмутся за другие участки.

Всего в Рязани планируют обновить разметку на 47 улицах.