Дорожную разметку начали обновлять на улицах Рязани

В Рязани начали обновлять дорожную разметку, сообщила 5 мая городская администрация.

По информации властей, специалисты работают горячим и холодным пластиком. Это материал, который надежнее краски – держится дольше.

Разметку начали обновлять на центральных улицах, где самое интенсивное движение, больше всего общественного транспорта - Первомайский проспект, а также улицы Соборная и Ленина.

В дальнейшем дорожники возьмутся за другие участки.

Всего в Рязани планируют обновить разметку на 47 улицах.