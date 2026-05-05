«Она отказалась…» Мать лишила дочь наследства погибшего участника СВО

В Старожиловском округе прокуратура восстановила права 17-летней дочери погибшего участника специальной военной операции. Девушка пришла на личный прием и рассказала, что мать лишила ее наследства, сообщили в прокуратуре Рязанской области.

У погибшего на иждивении находились четверо детей. После его гибели на счетах остались деньги, полученные им во время службы. Их должны были распределить между всеми несовершеннолетними детьми, но мать заявительницы решила иначе. Она сообщила нотариусу, что дочь отказывается от наследства. При этом разрешения от соцзащиты на это не было.

Прокуратура обратилась в суд с иском - требовала признать свидетельство о наследстве недействительным и выплатить компенсацию морального вреда. Нотариус исправил ошибку добровольно: аннулировал незаконный документ и выдал новый, включив в наследники дочь погибшего. В качестве компенсации морального вреда девушка получила 20 тысяч рублей.