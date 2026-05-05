Житель Рязанского округа огородил муниципальный колодец – по обращению прокуратуры суд обязал освободить землю

Суд обязал освободить самовольно занятый участок. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Рязанского района проверила соблюдение земельного законодательства на территории муниципального округа. В ходе неё выяснилось, что в селе Картаносово местный житель самовольно захватил земельный участок площадью более 100 кв. м, на котором расположен муниципальный колодец. При этом он огородил территорию забором, перекрыв доступ к источнику воды для других граждан.

В защиту прав сельчан прокурор района обратился в Рязанский районный суд с иском об обязании нарушителя освободить незаконно занятый участок. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.

После того как решение суда вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение. Теперь жители села вновь смогут беспрепятственно пользоваться колодцем.