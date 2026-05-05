«Благодарим за терпение…» Часть Московского района Рязани обесточили утром 5 мая

Утром 5 мая в Рязани от электричества отключили около 20 улиц в Московском районе. О технологическом нарушении в 12:28 сообщили РГРЭС. По данным электросетей, с 10:55 без электроснабжения находятся жители следующих улиц, проездов и переулков:
- 1-й Тракторный проезд;
- 2-й Тракторный проезд;
- 3-й Коломенский проезд;
- 3-й Тракторный проезд;
- Великанова;
- Ветеринарная;
- Вишневая;
- Западная;
- Зафабричная;
- Костычева;
- Крупской;
- Народный бульвар;
- Новаторов;
- переулок Сельскохозяйственный;
- Птицеводов;
- Сельскохозяйственная;
- Юбилейная.
«Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении электросетей.