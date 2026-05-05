«Благодарим за терпение…» Часть Московского района Рязани обесточили утром 5 мая

Часть Московского района Рязани обесточили утром 5 мая

Утром 5 мая в Рязани от электричества отключили около 20 улиц в Московском районе. О технологическом нарушении в 12:28 сообщили РГРЭС. По данным электросетей, с 10:55 без электроснабжения находятся жители следующих улиц, проездов и переулков:

- 1-й Тракторный проезд;

- 2-й Тракторный проезд;

- 3-й Коломенский проезд;

- 3-й Тракторный проезд;

- Великанова;

- Ветеринарная;

- Вишневая;

- Западная;

- Зафабричная;

- Костычева;

- Крупской;

- Народный бульвар;

- Новаторов;

- переулок Сельскохозяйственный;

- Птицеводов;

- Сельскохозяйственная;

- Юбилейная.

«Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении электросетей.