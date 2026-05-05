В Рязани задержан рецидивист, обманывавший граждан при продаже автомобилей

По версии следствия, подозреваемый брал предоплату и скрывался.

В Рязани задержали мошенника-рецидивиста, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщило УМВД региона.

По предварительной информации, в конце прошлого года 45-летний рязанец размещал в социальных сетях объявления о продаже автомобилей, получал предоплату и обрывал связь с покупателем.

Ранее рязанца уже судили за аналогичные мошенничества с продажей квартир.

Тогда против мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В начале этого года обвиняемый перестал выполнять предписания органов следствия, и его объявили в федеральный розыск.

Полицейские выяснили, что рецидивист прячется в квартире приятеля на окраине города. После этого мошенника снова задержали.