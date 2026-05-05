Мэрия назвала места Рязани, где пройдет обработка от клещей

В мае в Рязани начнут обрабатывать от клещей парки, скверы и кладбища. В списке городской администрации ЦПКиО, парк имени Гагарина, парк Морской славы, Комсомольский парк, лесопарк, дендропарк, Новопавловская роща, сквер на улице Советской Армии, Черезовские пруды и другие зеленые зоны.

Кроме того, в Рязани обработают от клещей городские кладбища: Скорбященское, Новогражданское, Богородское и Богородское-2, Борки, Преображенское, Дягилево, Воскресенское, Новое, Боголюбово, Божатково, Никуличи, Храпово, Голенчино, Недостоево, Канищево, Шереметьево, Мервино, Солотчинское, Лазаревское и Мемориал.

Точную дату объявят позже - обработку проводят только при сухой погоде, когда минимум неделю нет осадков.