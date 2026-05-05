Наказание экс-главе Марий Эл Маркелову смягчил рязанский суд, решение обжалуется

Леонид Маркелов еще в статусе главы Республики Марий Эл в 2015 году. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Скопинский районный суд заменил экс-главе республики Марий Эл Леониду Маркелову неотбытую часть срока в колонии принудительными работами. Согласно картотеке, ходатайство об этом поступило еще в январе и удовлетворено в феврале 2026 года, после чего в марте прокуратура обжаловала это решение.

На 5 мая в Рязанском областном суде назначено заседание по апелляционному представлению помощника прокурора.

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с января 2001-го по 6 апреля 2017 года. В 2021 году он признан виновным в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. За указанные преступления (сам осужденный вину не признал) Маркелов был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу более 235 млн рублей.

“Во время следствия у Маркелова арестовали имущество на 2,7 миллиарда рублей, которое пустили с молотка. Среди него были объекты недвижимости, дома в разных регионах страны, драгоценные камни, иконы и другие ценности”, - писала впоследствии (в 2023 году) “Комсомольская правда”.