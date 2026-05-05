Более 13 тысяч жителей Рязанской области подключили цифровой ID

С начала года 13 тысяч рязанцев подтвердили статус через цифровой профиль Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года специалисты клиентских служб отделения СФР по Рязанской области помогли зарегистрировать цифровой профиль в мессенджере Mах более 13 тысячам жителей региона. Такую цифру назвали чиновники ведомства.

Среди оформивших профиль - более 7 тысяч пенсионеров, более 2,5 тысяч инвалидов и более 3,5 тысяч многодетных родителей.

Цифровой ID заменяет бумажные документы и имеет ту же юридическую силу. Он содержит ФИО, дату рождения, СНИЛС, информацию о виде и сроке назначения пенсии. С помощью мобильного устройства можно подтвердить личность, возраст и особый статус - пенсионный, инвалидность или многодетного родителя.