Фиктивная регистрация в «чернобыльской» зоне принесла рязанке 80 тыс. рублей соцвыплат, но грозит штраф до 120 тыс. или арест

В Рязанской области полицейские привлекают 48-летнюю женщину за мошенничество при получении «чернобыльских» выплат. По версии следствия она фиктивно прописала себя и несовершеннолетнего сына в селе Путятинского района, которое относится к зоне с льготным статусом из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Однако семья постоянно жила в Рязани.

С сентября 2015 года женщина незаконно получала выплаты из Социального фонда. Общая сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Максимальный штраф по ней достигает 120 тысяч рублей – в полтора раза больше полученной суммы. Кроме того, суд может назначить ограничение свободы до двух лет, принудительные работы или арест до четырех месяцев.