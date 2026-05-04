В будущей передовой школе Рязани ученикам дадут выбрать из двух профилей

Ученики строящейся в Рязани передовой школы смогут выбрать один из двух профилей. Один из них - технологический - включает в себя робототехнику, ИT-технологии, нефтехимию и инженерию (радиоэлектронику). Другой, естественно-научный профиль подразумевает обучение медицине, фармацевтике и генетике.

Областное правительство сообщает, что в передовой школе (ее планируют открыть в 2027 году) будут получать образование дети с 7 по 11 классы. Для зачисления необходимо пройти конкурсный отбор. Отбор педагогов и управленцев тоже будет проводится посредством конкурса.

Учреждение рассчитано на 800 учеников. Внутри оборудуют 60 универсальных и более 20 специализированных кабинетов с лабораториями, кабинеты 3D-моделирования, мастерские, обсерваторию, бассейн, спортивный и актовый залы, арт студию и телестудию.

При школе откроется общежитие на 300 человек. Также проектом предусмотрены спортплощадка и парковая зона.