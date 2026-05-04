Рязанские школьники вновь блеснули на Всероссийских олимпиадах

Призовые места завоеваны по истории, английскому языку и искусству.

Ученики рязанских школ продолжают радовать победами в интеллектуальных состязаниях. Всероссийские олимпиады, организованные Минпросвещения РФ, принесли региону еще три призовых места.

Полина Бутримова из лицея № 52 отличилась в истории, София Родина из гимназии № 5 – в английском языке, а Варвара Бокова из школы № 14 стала призёром по искусству (МХК).

Олимпиады не завершены, и есть вероятность, что рязанские школьники еще покажут высокие результаты.

