От Тайланда и Грузии до США и Евросоюза. Куда рязанцы вывозили домашних животных в апреле

В апреле рязанцы вывезли из России 14 домашних животных - пять кошек и девять собак. Разрешения (сертификаты) для этого выданы 12 хозяевам, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Чтобы заявители смогли вместе со своими питомцами отправиться в путешествие в такие страны как Тайланд, Грузия, Турция, Узбекистан, Израиль, США и страны Евросоюза, нужно было пройти процедуру ветеринарного контроля.

“Сотрудники ведомства провели осмотр животных и осуществили сверку сопроводительных документов. Особое внимание было уделено идентификационным данным (чипы и клейма), результатам вакцинаций и лабораторных исследований”, - отмечает Россельхознадзор.

Также в ведомстве рассказали, как получить сертификат и напомнили, что при вывозе животных необходимо соблюдать требования принимающей страны