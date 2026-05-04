«Не должно быть неоднозначных подтекстов»: Минобразования Рязанской области объяснило ограничения на иностранные песни в школах

В одной из рязанских школ за месяц до последнего звонка запретили использовать иностранную композицию для танца, которую ученики разучивали полгода. Родители обратились с жалобой, отметив, что исполнитель не признан иноагентом, перевод песни корректен и не связан с политикой. «Наши дети репетировали, танец поставлен хореографом, а за месяц до последнего звонка нас огорошили», – говорится в обращении.

В Министерстве образования Рязанской области разъяснили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту мероприятий на основании локальных актов или федеральных законов, например, о приоритете русского языка в официальной обстановке.

«Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», – сообщили в ведомстве.