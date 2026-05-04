За избиение несовершеннолетней в Сараях с подростка взыскали 100 тысяч рублей

В апреле 2025 года в рабочем поселке Сараи между несовершеннолетними произошла драка. Одной из участниц были причинены повреждения, квалифицированные как средней тяжести вред здоровью. Следствие возбудило уголовное дело.

Прокурор, действуя в интересах пострадавшей, направил в суд иск о компенсации морального вреда. Государственный обвинитель поддержал требования в полном объеме.

Суд вынес обвинительный приговор и удовлетворил иск прокурора. В итоге с виновной стороны взыскано 100 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней потерпевшей.