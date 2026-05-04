Четырёхлетнего мальчика с глубокими ожогами спасли в рязанской ОДКБ

В ОДКБ рассказали о спасении детей с глубокими ожогами. Фото: Минздрав Рязанской области.

В Областной детской клинической больнице завершилось лечение 4-летнего ребёнка, поступившего с тяжёлыми термическими ожогами. Площадь поражения составила 15% тела – пострадали грудная клетка и рука. Мальчик провёл в стационаре более месяца.

– Мы выполнили аутодермопластику (пересадку кожи). Результат хороший, сейчас ребёнок на пути к выздоровлению, – рассказал заведующий детским хирургическим отделением, главный внештатный детский хирург регионального Минздрава Олег Ларькин.

По словам врача, подобные случаи не редкость, так недавно здесь спасли семилетнего пациента с ожогами более 30% тела. После этапной пересадки кожи он уже выписан на амбулаторное лечение.

Помогать маленьким пациентам стало легче благодаря новому оборудованию. Для отделения закупили современную противоожоговую кровать и другую специализированную технику.