В Сасовском округе отопление отключат 5 мая

Администрация Сасовского округа объявила о завершении отопительного сезона 5 мая. Решение принято в связи с установлением теплой погоды.

Согласно существующим нормативам, отключать отопление можно, если в течение 5 дней среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов. «Предстоящий прогноз погоды нас радует. Условия благоприятные», – пояснили местные чиновники.

По прогнозу, на который ориентируются муниципальные власти, после 5 мая дневные температуры не опустятся ниже +17°, ночные – ниже +9°.