В больнице № 11 города Рязани выросло число операций на предстательной железе

В Рязани в больнице № 11 участились операции на предстательной железе. Об этом сообщил Минздрав региона.

По данным специалистов, в 2025 году в учреждении провели 394 операции по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденома простаты). Это в полтора раза больше, чем в предыдущие годы. Более трехсот операций проведены эндоскопическим доступом, то есть без разрезов.

Увеличение количества операций в больнице № 11 стало возможным благодаря оснащению учреждения современным оборудованием и обучению новым технологиям врачей-урологов.