Рязанская поликлиника №6 стала частью Госпиталя для ветеранов войн

С апреля городская поликлиника №6 вошла в состав Госпиталя для ветеранов войн. Фото: Минздрав Рязанской области.

С 6 апреля 2026 года Городская клиническая поликлиника №6 присоединилась к Рязанскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн. Об этом напомнил региональный Минздрав. Соответствующее распоряжение Правительства было принято в декабре прошлого года.

Теперь учреждение будет функционировать как Территориальная поликлиника ГБУ РО «РОКГВВ». В ведомстве уверяют, что для пациентов ничего не меняется: «Прием врачей, работа кабинетов и оказание медицинских услуг продолжатся по прежнему адресу и в привычном режиме».

В постановлении указано, что реорганизация направлена на повышение эффективности использования бюджетных ресурсов.