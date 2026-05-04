Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 7:48

Сады в Рязани зацветут к 9 мая, если стресс от заморозков не был слишком велик

Учёные рассчитали ориентировочные сроки начала цветения рязанских садов
Источник:kp.ru
Стали известны сроки цветения садов в Рязани.

Стали известны сроки цветения садов в Рязани.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В НИЛ геохимии ландшафтов РГУ посчитали, когда в этом году зацветут сады. Сумма активных температур (выше +8°C) пока достигла 106,1 градуса. Для самой холодостойкой садовой культуры дикой груши – порог цветения составляет 135 градусов. Не хватает всего 29 градусов, то есть двух тёплых дней.

Ожидается, что груша и тёрн зацветут уже к 6 мая (в городе – 5 мая). Более теплолюбивые плодовые деревья наберут нужные 150–180 градусов к 9 мая.

Однако есть важное условие: сильный стресс от апрельских заморозков и снегопадов может сдвинуть цветение на несколько дней. Так, после аномальных морозов в январе 2006 года яблони в регионе зацвели только в конце мая.