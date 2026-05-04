НовостиОбщество4 мая 2026 7:44

Содержание диоксида серы в воздухе превысило ПДК в Рязани

Замер проводился в микрорайоне, откуда нередко поступают жалобы
Передвижной экологический пост минпиродопользования нарушений не фиксировал. Фото: minprirody.ryazan.gov.ru

3 мая стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом зафиксировал в Рязани превышение предельно допустимой концентрации серы в 1,37 раза (на 37%). Замер проводился в микрорайоне Песочня. Результаты переданы в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, сообщает областное министерство природопользования.

Как утверждают представители органа власти, больше за минувшую неделю - с 27 апреля по 3 мая - нарушений действующих нормативов качества воздуха нигде зафиксировано не было. В том числе и передвижной лабораторией, которая выезжала в село Дубровичи, на улицы Черновицкую, Крупской и 3-й Дягилевский проезд в Рязани.