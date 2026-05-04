Еще более 10 млн рублей выделено на благоустройство Черезовских прудов.

Еще одну закупку на благоустройство Черезовских прудов на четной стороне улицы Новоселов в Рязани объявило городское управление энергетики и ЖКХ. Она проводится в формате электронного аукциона с начальной ценой 10,1 млн рублей.

В смету входит устройство асфальтового покрытия дорожек и тротуаров, полиуретанового покрытия для беговых дорожек и спортивных площадок. Также будут установлены семь беседок-лавочек, двое качелей с навесом, шесть шезлонгов, четыре урны.

Срок выполнения работ по контракт - до 15 июля 2026 года. До этого администрация города заключила контракт с ООО “Ап Строй” на 8,4 млн рублей с тем же сроком. КП-Рязань рассказывала, что заказчик заложил в смету.