Мужчина взыскал полмиллиона за падение дерева на авто на рязанском участке Р-132.

Автовладелец взыскал 547 тыс. рублей после падения на его машину дерева. Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда мужчина ехал по трассе Р-132 «Золотое кольцо» между поселком Малиновка и селом Криуша в сторону Рязани.

Рухнувшее сухостойное дерево было 6 м в длину и 26 см диаметром (основания). Прибывшие на место сотрудники ДПС зафиксировали факт ДТП, механические повреждения и сделали вывод об отсутствии каких-либо нарушений со стороны водителя.

В итоге компенсировать истцу сумму ущерба, стоимость экспертизы и государственную пошлину должно будет ответственное за дорогу ФКУ “Поволжуправтодор”. Это решение сначала принял Советский районный суд Рязани, а затем - после апелляции ответчика - его подтвердил Рязанский областной суд.