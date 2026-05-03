112 см за трое суток. Дождевой паводок возник на Оке вопреки прогнозам

Внезапное возвращение половодья на Оке в Рязанской области объяснили ученые.

Несмотря на изначальный прогноз Росгидромета о продолжении понижения уровня воды в Оке, вошедшая было в берега река кое-где вновь начала стремится выйти на пойму. С 28 апреля за трое суток Ока поднялась на 112 см. Этот феномен проанализировала НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина.

Как отмечают ученые, осадков в апреле выпало в 2,8 раза больше многолетней нормы (115 мм вместо 41). Это должно было сказаться на половодье раньше, но влияние получилось запоздалым. По версии представителей РГУ, задержка связана с тем, что во время мартовской оттепели снеговые запасы испарились и не пошли на пополнение вод. Поэтому апрельские осадки должны были вначале переполнить запасы “грунтовки”, чтобы запустить вторую волну половодья.

“Спусковым крючком послужила очередная, еще более мощная волна твердых и жидких осадков 26-28 апреля. Тогда их суточная сумма на метеостанции Рязань превысила 30 мм – а это уже серьезно”, - говорится в публикации научно-исследовательской лаборатории.

Предположительно произошло сложение двух паводковых волн - от снегопадов и ливней с мокрым снегом в рамках одной декады. В связи с этим откат процесса в сторону роста уровня Оки оказался таким резким, но вместе с тем краткосрочным.

“У нас следует ожидать возврата к уверенному спаду 3 мая”, - предсказали ученые накануне, 2-го числа.