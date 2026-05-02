Балконы стали сценами: в Касимове вновь звучит «Мелодия старого города»

Касимов превратился в живую концертную сцену. Фото: «Типичный Касимов» (https://t.me/livekasimov/8913)

В Касимове второй раз проходит фестиваль «Мелодия старого города». Город стал сценой, а зрители – частью живого музыкального пространства. Главная идея проекта – вернуть музыке её естественную среду.

Исторические балконы превращаются в концертные площадки, где выступают профессиональные музыканты и талантливые исполнители.

Организаторы подготовили насыщенную программу. В афише: сборные и авторские экскурсии, концерт симфонического оркестра под открытым небом, вечерний диджей-сет.