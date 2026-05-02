Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Еще
Радио
Рязань
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2026 11:32

Рязанцы оценили бюджет шашлыков на майские праздники в 3100 рублей

Средний чек на одного человека включает расходы на мясо, овощи и напитки
Источник:kp.ru
45% опрошенных останутся без шашлыков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Рязани планируют потратить на майские шашлыки в среднем 3100 рублей на человека, подсчитал SuperJob. Самостоятельно жарить мясо намерены 25% опрошенных, 3% пойдут в гости, 7% – и сами будут готовить, и сходят за угощением к знакомым.

Без шашлыков останутся 45%. Мужчины активнее женщин, молодежь до 35 лет реже отказывается от мяса, а люди старше 45 чаще готовы стоять у мангала.

Высокий доход (от 150 тыс. руб.) и наличие детей повышают шашлычную активность. В топе гастрономических предпочтений: свинина (43%), ассорти (25%), курица (13%).