На рязанской «Витрине имущества банкротов» выставлен полигон ТБО за 373 млн

Организаторов свалки суд признал виновными в апреле 2026 года, а имущество ЗАО «Экоресурс» продают с августа прошлого года. Теперь его можно купить онлайн.

В Рязанской области стал доступен сервис «Витрина имущества банкротов», который помогает эффективно реализовать активы должников. Это онлайн-площадка, где распродают имущество (готовый бизнес, недвижимость, транспортные средства, землю, оборудование и долги) субъектов, признанных банкротами.

Каждое объявление содержит цену, статус имущества и торгов, местоположение площадки. Пилотный проект стартовал в апреле 2024 года, а с 1 апреля текущего года к нему подключилась Рязанская область. Сейчас в картотеке 27 объектов из региона. Самый дорогой – сооружение (полигон промышленных отходов и ТБО №2) должника ЗАО «Экоресурс» за 373 млн рублей в районе Турлатово. Объект продают с августа 2025 года.

