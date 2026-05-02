Новый подъем уровня Оки в Рязани связан с резким дождевым паводком

Обильные осадки конца апреля стали причиной нового подъема воды в Оке.

С конца апреля уровень Оки в черте Рязани неожиданно пошел в рост. Ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ пояснили причины. С 28 апреля по 1 мая подъем составил 112 см, причем за сутки 29-30 апреля – сразу полметра. Всему виной аномальные апрельские осадки, превысившие норму в 2,8 раза (115 мм против 41 мм).

Обильные дожди и снегопады сначала шли на насыщение почвы, не влияя на Оку. Лишь когда «критическая масса» влаги накопилась, а новый циклон 26-28 апреля принес дополнительные 30 мм осадков, вода хлынула в русла рек. Сформировались две паводковые волны – от снегопадов 20-21 апреля и ливней 26-27 апреля, что и вызвало резкий подъем воды в Оке.

Пик дождевого паводка в верховьях (Серпухов, Коломна) уже пройден. Для Рязани отставание составляет около суток. Ожидается, что уверенный спад уровня воды в Оке в Рязанской области начнется с 3 мая.