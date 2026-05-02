«Вечный покой тебе, Димочка…» Умер 37-летний ученый Дмитрий Чурилов

1 мая скончался Дмитрий Чурилов, доцент кафедры технологии материалов и технических систем в агропромышленном комплексе РГАТУ. Скорбную весть сообщили коллеги ученого.
Дмитрий Чурилов работал в РГАТУ более десяти лет, прошел путь от ассистента до доцента кафедры технологии металлов и ремонта машин.
Коллеги называют его одним из ведущих ученых Рязанской области в сфере нанотехнологий и наноматериалов.
Среди основных результатов исследований ученого Дмитрия Чурилова - разработки в области микроудобрений и стимуляторов роста, восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственных машин на основе применения нанопорошков металлов.
«Коллектив университета глубоко скорбит о скоропостижной кончине Дмитрия Геннадьевича и выражает искренние соболезнования родным и близким. Он навсегда останется в сердцах коллег и учеников как чуткий и добрый человек», - говорится в некрологе коллег.
Под новостью о смерти преподавателя множество скорбных комментариев, многие не могут поверить, что ученого уже нет: «Вечная память и покой тебе, Димочка! Не верится, что тебя нет с нами»…
Дмитрию Чурилову было 37 лет.
Церемония прощания с ученым пройдет 3 мая.