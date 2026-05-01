Бастрыкин поручил доложить о свалке опасных отходов в Рязанской области

Глава СК взял на контроль дело о свалке тяжелых металлов в Рязанской области.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю рязанского управления СК Олегу Васильеву доложить о ходе расследования уголовного дела по факту загрязнения окружающей среды, сообщили в информационном центре Следственного комитета.

На незаконном полигоне в Рязанской области коммерческие организации сбрасывают отходы 1-2 класса опасности. Независимая экспертиза показала превышение норм по кадмию, меди, никелю и другим тяжелым металлам. Река находится всего в 450 метрах от места слива. Эксперты считают, что токсины могут попасть в грунтовые воды, родники и колодцы.

Следственные органы СК уже расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).