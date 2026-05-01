Восьмикилометровая пробка собралась в Рязанской области из-за ремонта мостов. Встала М-5

Восьмикилометровая пробка собралась в Рязанской области из-за ремонта мостов на М-5.

Утром и днем 1 мая на трассе М-5 в Рязанской области образовался автомобильный затор. Согласно данным сервиса, отслеживающего дорожную ситуацию, пробка растянулась на территории Спасского округа.

Движение транспорта затруднено в общей сложности на участке протяженностью около 8 км: начинается в 1,7 км от поворота на село Степановка и заканчивается у села Заречье.

Причина масштабного автомобильного затора – ремонтные работы на мосту через реки Проня и Истья.