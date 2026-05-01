Многофункциональный центр Рязанской области «Мои документы» опубликовал график работы МФЦ Рязани на все майские праздничные выходные в 2026 году.

Как работают МФЦ в Рязани с 1 по 11 мая:

- 1 мая — нерабочий праздничный день. Не будет и регистрации транспорта в ТРЦ «Марко Молл»;

- 2-7 мая — все отделения МФЦ в Рязани работают в штатном режиме;

- 8 мая — рабочий день сокращен на час;

- 9 мая — нерабочий праздничный день.

Как будут работать МФЦ в Рязани в майские праздники.

В предпраздничные и праздничные дни будут работать следующие отделы МФЦ Рязани:

- с 08:00 до 20:00 — отдел «Торговый городок»;

- с 08:00 до 20:00 — отдел на Интернациональной, 20;

- с 10:00 до 20:00 — отдел №9 в ТЦ «На Татарской» (1 и 9 мая до 18:00);

- с 09:00 до 20:00 — отдел №10 в ТЦ «Горки» (улица Шереметьевская, 11);

- с 10:00 до 21:00 — отдел «Дядьковский» в гипермаркете «Глобус»;

- с 10:00 до 21:00 — отдел №16 в ТРЦ «Марко Молл»;

- с 10:00 до 21:00 — отдел №18 в ТРЦ «Виктория Плаза».

С 11 мая все отделения МФЦ в Рязани начнут работу в штатном режиме.