Рязанский ЗАГС закрыл данные о рождаемости и смертности для СМИ

В Рязанской области перестали публиковать демографическую статистику.

ГУ ЗАГС Рязанской области перестало предоставлять информацию о естественном движении рождаемости и смертности населения. На запрос «КП-Рязань» в ведомстве ответили: «В настоящий момент приостановлено предоставление сведений о регистрации актов гражданского состояния в СМИ и размещение в социальных сетях».

За статистикой в учреждении посоветовали обратиться в Рязаньстат. Однако региональное статистическое ведомство не публикует данные о рождаемости и смертности с февраля 2025 года.

В свободном доступе представлены лишь показатели ГУ ЗАГС за первый квартал 2025 года. Согласно документу, на территории Рязанской области зарегистрировано 1520 актов о рождении и 4289 – о смерти.