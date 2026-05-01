Народный датчик контроля ядов в воздухе Рязани заработал в онлайн-режиме

ГАНК-4М показывает концентрацию в воздухе 6 загрязнителей, включая сероводород. Фото: ЭРА.

Спустя два года сборов всем миром в Рязани начал работать «независимый» датчик ГАНК-4М, который фиксирует уровень загрязнения воздуха опасными веществами. Прибор контролирует превышение ПДК по акролеину, фенолу, формальдегиду, диоксиду азота и диоксиду серы, а также сероводороду.

Показатели мониторинга в реальном времени каждый желающий может посмотреть на сайте Экомонитор62. Для этого необходимо нажать на вкладку «СВОДКА ГАНК», выбрать дату. Наведя курсор на вещество, можно увидеть суточный график его концентрации.

В «Экологическом Рязанском Альянсе» отметили, что раньше рязанцы могли полагаться только на свои ощущения и текстовые описания запахов. Теперь же к ним добавились количественные данные о вредных соединениях.

Сейчас датчик перемещается по районам и находится в ДП-6. С 30 апреля превышений ПДК прибор пока не фиксировал.