Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Радио
Рязань
Радио
НовостиОбщество1 мая 2026 5:26

«Рязань встречает Первомай»: Госархив подготовил онлайн-выставку фотодокументов

В ГАРО рассказали, как отмечали Первое мая в Рязани в 1940-1960-х годах
На выставке представлены фотодокументы из собрания архива. Фото: ГАРО.

На выставке представлены фотодокументы из собрания архива. Фото: ГАРО.

В Государственном архиве Рязанской области подготовили онлайн-выставку «Рязань встречает Первомай…», которая рассказывает, как раньше отмечали Праздник весны и труда (до 1992 года – День международной солидарности трудящихся). В советское время по всей стране проходили праздничные демонстрации, и Рязань не была исключением. Центром торжеств неизменно становилась площадь Ленина, куда колоннами стекались рабочие, студенты и школьники. Праздновали два дня: 1 мая после демонстрации устраивались концерты и танцы, а 2 мая многие выезжали на маёвки на природу.

Первомайская демонстрация в Рязани, 1950 год. Фото: ГАРО.

Первомайская демонстрация в Рязани, 1950 год. Фото: ГАРО.

В ГАРО сохранилось множество фотографий тех лет. В экспозиции представлены снимки 1940–1960-х годов, запечатлевшие первомайское настроение на улицах Рязани. Увидеть уникальные кадры на сайте архива могут все желающие.

Площадь Ленина, 1962 год. Фото: ГАРО.

Площадь Ленина, 1962 год. Фото: ГАРО.