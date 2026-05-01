«Рязань встречает Первомай»: Госархив подготовил онлайн-выставку фотодокументов

На выставке представлены фотодокументы из собрания архива. Фото: ГАРО.

В Государственном архиве Рязанской области подготовили онлайн-выставку «Рязань встречает Первомай…», которая рассказывает, как раньше отмечали Праздник весны и труда (до 1992 года – День международной солидарности трудящихся). В советское время по всей стране проходили праздничные демонстрации, и Рязань не была исключением. Центром торжеств неизменно становилась площадь Ленина, куда колоннами стекались рабочие, студенты и школьники. Праздновали два дня: 1 мая после демонстрации устраивались концерты и танцы, а 2 мая многие выезжали на маёвки на природу.

Первомайская демонстрация в Рязани, 1950 год. Фото: ГАРО.

В ГАРО сохранилось множество фотографий тех лет. В экспозиции представлены снимки 1940–1960-х годов, запечатлевшие первомайское настроение на улицах Рязани. Увидеть уникальные кадры на сайте архива могут все желающие.