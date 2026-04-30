Задержана 47-летняя рязанка, подозреваемая в убийстве сожителя

Мужчина получил несколько ударов ножом в голову и скончался в больнице.

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимой 47-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, 24 апреля 2026 года между рязанкой и 43-летним мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры фигурантка нанесла мужчине несколько ударов ножом в область головы. Пострадавшего доставили в больницу, но позже он скончался от полученных травм.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.